Русагро продаёт один из заводов "Солнечных продуктов". Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Так, структура Русагро ООО "ОтрадаАгро" обратилась в ФАС с ходатайством о получении в собственность основных производственных средств АО "Масложиркомбинат "Армавирский"", которое управляет этим предприятием. Одновременно входящее в "Ресурс" ООО "Невинномысский маслоэкстракционный завод" попросило ФАС о разрешении на получение в собственность производственных средств "ОтрадаАгро".



Армавирский комбинат входит в холдинг "Солнечные продукты", крупного производителя масла и майонеза (бренды "Россиянка", "Московский провансаль").



Напомним, в конце 2018 года Русагро сообщило о приобретении прав требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на сумму 34.7 млрд руб. "Оплата приобретённых прав будет осуществлена в рассрочку. Приобретенный долг составляет более 80% от общей внешней долговой нагрузки группы "Солнечные продукты". Долг обеспечен залогом всех основных активов компании. Русагро планирует реализовать приобретенные права требования и приобрести часть активов группы "Солнечные продукты" с целью создания крупнейшей масложировой компании в России", сообщалось тогда.



Осенью 2018 года стало известно, что ГК "Русагро" сообщила о приобретении Ros Agro Plc права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом "Солнечные продукты".



В холдинг входят следующие активы: три масложировых комбината (Москва, Саратов, Новосибирск), которые производят 500 тыс. т готовой продукции в год; три маслоэкстракционных завода (Аткарск, Армавир, Балаково) общей мощностью 4.7 тыс. т маслосемян в сутки; o элеваторы общей мощностью хранения зерновых 650 тыс. т; сельскохозяйственные земли в Саратовской области.



Сообщалось, что в 2019 году Русагро намерена произвести слияние приобретенных активов со своими активами масложирового бизнес направления.



Группа компаний "Русагро" (ИНН 5003077160) объединяет операционные компании: ООО "Русагро-Центр", ООО "Аграрная компания "Русагро", ООО "Русагро-Масло", ООО "Русагро-Сахар", перерабатывающие предприятия пищевой промышленности: ОАО "Валуйкисахар", ОАО "Жердевский", ОАО "Знаменский", ОАО "Ника", ОАО "Ржевский сахарник", ОАО "Жировой комбинат", более двадцати сельхозпредприятий в Белгородской и Тамбовской областях. Группа также занимается молочным животноводством и активно развивает свиноводство в Белгородской области.



Чистая прибыль Русагро по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла в 2.8 раза до 8.633 млрд руб. с 3.089 млрд руб. годом ранее. Выручка упала на 5% до 52.192 млрд руб. с 54.829 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA вырос на 19% до 10.185 млрд руб. с 8.538 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"