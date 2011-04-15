ЦБ объявил учётную цену золота на 27 февраля - 2800.70 руб./г против 2788.69 руб./г на 26 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 27 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2800.70 руб./грамм
Серебро: - 33.66 руб./грамм
Платина: - 1789.00 руб./грамм
Палладий: - 3251.01 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
20.02 21.02 22.02 23.02 26.02
Золото 2829.88 2849.42 2813.17 2785.12 2788.69
Серебро 33.55 33.41 33.79 33.51 33.30
Платина 1730.43 1744.69 1727.87 1748.27 1783.38
Палладий 3154.36 3171.78 3082.78 3123.72 3197.50