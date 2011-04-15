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26/02/2019
17:37

Банки будут раскрывать больше данных в пояснительной информации к отчётности, ЦБ

Банки будут раскрывать больше данных в пояснительной информации к отчётности. Как говорится в сообщении Банка России со ссылкой на соответствующее указание.

Указание ЦБ в связи с реализацией положений МСФО (IFRS) 9 устанавливает дополнительную обязанность раскрывать в пояснительной информации к бухгалтерской (финансовой) отчётности сведения: об объёме, составе, структуре и стоимости вложений в финансовые активы и обязательства, а также размере полученной прибыли от операций с данными инструментами; об изменении классификации финансовых активов и обязательств с одной категории на другую; о размере оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по обесцененным финансовым активам, его изменениях, а также о причинах его отличия от объемов резерва на возможные потери, формируемого в соответствии с требованиями Банка России; о стратегии управления риском по хеджируемым позициям (включая информацию об инструментах, типах и объектах хеджирования) и эффективности хеджирования.

При этом небанковские кредитные организации (НКО) освобождаются от раскрытия информации об основных характеристиках инструментов капитала и принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (в настоящее время обязанность раскрытия такой информации установлена для всех НКО).

Указание является новой редакцией указания Банка России от 06.12.2017 N 4638-У "О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности". Оно зарегистрировано Министерством юстиции РФ и вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.


"AK&M" от 26.02.2019
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