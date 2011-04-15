Аэрофлот скорректировал расписание в связи с закрытием ВПП в "Шереметьево"

В связи с закрытием взлётно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево" из-за выкатывания самолёта авиакомпании Jet Air Group Аэрофлот вынужден скорректировать расписание 26 февраля. Об этом сообщил российский перевозчик.



Несколько рейсов направлены на запасной аэропорт в "Домодедово".



"Аэрофлот будет проводить оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации, также информация об изменении в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальном аккаунте компании в Твиттере… Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы задержаны, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота", - сообщила компания.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 2018 год вырос на 11.1% до 55.7 млн по сравнению с годом ранее, авиакомпании "Аэрофлот" - на 8.9% до 35.8 млн.



По состоянию на 31 декабря 2018 года парк Группы насчитывал 366 воздушных судов, авиакомпании - 253 воздушных судна.



Прибыль Группы Аэрофлот по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 17.2% до 22.49 млрд руб. с 27.149 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.2% до 466.345 млрд руб. с 404.773 млрд руб., показатель EBITDAR - на 9.8% до 110.957 млрд руб. со 101.016 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 11.5% до 47.189 млрд руб. с 53.306 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за 2018 год упала в 10.2 раза до 2.796 млрд руб. с 28.443 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13% до 504.697 млрд руб. с 446.649 млрд руб. Валовая прибыль упала до 5.013 млрд руб. с 46.381 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 8 раз до 4.083 млрд руб. с 35.224 млрд руб.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14.3% до 45.836 млн по сравнению с годом ранее. Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 357.228 тыс. при росте в 15.9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11.6% и составил 24.695 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% и достиг 21.141 млн.



Чистая прибыль аэропорта "Шереметьево" в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.



"AK&M" от 26.02.2019