Gunvor рассматривает вариант продажи неключевых активов в России
Международный нефтетрейдер Gunvor рассматривает вариант продажи неключевых активов в России, а также ищет стратегического партнёра для своего немецкого нефтеперерабатывающего завода. Об этом пишет газета "Ведомости".
Компания может предпринять эти действия для восстановления после первого для себя годового убытка в 2018 году.
Gunvor Group - один из крупнейших в мире трейдеров по обороту, обеспечивающий безопасную и эффективную транспортировку энергоносителей с месторождений и хранилищ до мест потребления.