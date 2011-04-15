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26/02/2019
18:13

CRCC может построить в Москве ТПУ и дороги

Китайская железнодорожная строительная корпорация (China Railway Construction Corporation, CRCC) может принять участие в возведении транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и дорог в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

По его словам, CRCC может принять участие в ряде проектов не только как подрядчик, но и как инвестор, например, при реализации проектов ТПУ.

Напомним, в начале 2017 года CRCC подписала соглашение с АО "Мосинжпроект" (единый оператор строительства метро в Москве). Китайская компания до конца 2020 года построит три участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро со станциями "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского".


"AK&M" от 26.02.2019
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