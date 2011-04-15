Госкомиссия утвердила программу полёта МКС на 2019 год

Государственная комиссия утвердила программу полёта МКС на 2019 год. Об этом сообщил Роскосмос.



Программа предусматривает запуски транспортных пилотируемых кораблей (ТПК) "Союз-МС" и транспортных грузовых кораблей (ТГК) "Прогресс-МС" к Международной космической станции (МКС).



Всего в этом году на станцию отправится семь космических кораблей.



Так, 14 марта планируется запуск ТПК "Союз МС-12" с экипажем экспедиции МКС-59/60, 6 июля - ТПК "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61, 22 августа - ТПК "Союз МС-14" - первый запуск пилотируемого корабля на ракете-носителе "Союз-2" этапа 1а в беспилотном (грузовозвращающем) варианте, 25 сентября - ТПК "Союз МС-15" - с экипажем в составе космонавта Роскосмоса, астронавтов NASA и ОАЭ.



Запуск грузового корабля ТГК "Прогресс МС-11" запланирован на 4 апреля, на 31 июля - ТГК "Прогресс МС-12", 20 декабря - ТГК "Прогресс МС-13".





"AK&M" от 26.02.2019