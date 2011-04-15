Кабмин изменил порядок использования иностранных спутниковых сетей связи на территории России

Правительство РФ изменило порядок использования иностранных спутниковых сетей связи на территории России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



На российских операторов связи, использующих любую иностранную спутниковую систему, распространены требования об обязательности формирования российского сегмента иностранной спутниковой системы в составе станции сопряжения с сетями связи общего пользования и пропуска всего трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории России, включая станции иностранных абонентов, с которыми российским оператором связи не заключён договор об оказании услуг связи и которые находятся в роуминге на российской территории, через находящуюся на территории России станцию сопряжения российского оператора связи.





"AK&M" от 26.02.2019