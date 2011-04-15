В России отзывают 802 автомобиля Fiat, Jeep и Chrysler

ООО "ЭфСиЭй РУС" отзывает 802 автомобиля Fiat, Jeep и Chrysler. Об этом сообщил Росстандарт.



Так, отзыву подлежит один автомобиль Fiat Ducato, реализованный в январе 2019 года. Причиной отзыва транспортного средства является возможное соприкосновение между трубопроводами подачи и возврата топлива. На транспортном средстве будет произведена установка в правильное положение трубопроводов для предотвращения их соприкосновения.



Также отзыву подлежит 58 автомобилей Crysler Pacifica, реализованных с июля 2017 года. Причиной отзыва транспортных средств является доступ к механизму аварийной разблокировки АКП, который может осуществляться путем снятия кнопки (заглушки) без использования отвертки или подобных инструментов. Если эта кнопка (заглушка) случайно вытягивается наружу, автомобиль может без предупреждения неожиданно начать движение. На транспортных средствах будет произведена замена заглушки, которая не открывается без использования отвертки или аналогичного инструмента.



Помимо этого, отзыву подлежит 743 автомобиля Jeep Wrangler, реализованных с апреля 2010 года. Причиной отзыва транспортных средств является газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, который может разрушиться из-за избыточного внутреннего давления при обычном срабатывании подушек безопасности. Возникновение данной неисправности наиболее вероятно на автомобилях, долгое время находившихся в условиях высокой влажности. На транспортных средствах будет произведена замена газогенератора подушки безопасности переднего пассажира.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "ЭфСиЭй РУС" является официальным представителем изготовителя Fiat, Jeep и Chrysler на российском рынке.



"AK&M" от 26.02.2019