Дайджест газеты "Ведомости" от 27 февраля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 27 февраля 2019 года.





РОССИЯ ВВЕЛА НЕГЛАСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ ЗЕРНА

ЭКСПОРТЕРЫ ЖАЛУЮТСЯ НА ДОЛГИЕ ПРОВЕРКИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА



Минсельхоз ввел негласные квоты для экспортеров зерна - чиновники опасаются, что трейдеры вывезут слишком много, а урожай в 2018 г. оказался скромным, сообщили "Ведомостям" четыре менеджера зерновых компаний, в том числе топ-менеджеры экспортных компаний, и подтвердили два федеральных чиновника. Экспортеры узнали об этом на одной из встреч с Минсельхозом. Квоты распределены по историческому принципу, за базу взят экспорт крупными трейдерами на октябрь 2018 г., объясняет один из них.





КРУПНЕЙШИМ СТРОИТЕЛЕМ ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ ОСТАЛАСЬ ГК ПИК СЕРГЕЯ ГОРДЕЕВА



В 2018 ГОДУ НА НЕЕ ПРИШЛОСЬ 15% ВВЕДЕННОГО ЖИЛЬЯ, А НА ТОП-5 ДЕВЕЛОПЕРОВ - 40%





В прошлом году в Москве было сдано в эксплуатацию 3,54 млн кв. м жилья. Это на 3,5% больше, чем годом ранее; большая часть жилья введена в старых границах столицы - 2,44 млн кв. м, рассказал "Ведомостям" руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. На долю пяти крупнейших застройщиков приходится около 40% введенного жилья - 1,36 млн кв. м, следует из предоставленных ими данных.





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"AK&M" от 27.02.2019