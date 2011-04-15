Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 февраля 2019 года.



НОРДЕА-БАНК ОТКАЗАЛСЯ ОТ НОВЫХ РОССИЙСКИХ

ОН СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА КЛИЕНТАХ ИЗ СКАНДИНАВИИ



Нордеа-банк начал с 2019 года реализовывать новую стратегию, которая предполагает постепенный отказ от работы с российскими клиентами. Смене курса способствовало сокращение процентной маржи от кредитования россиян при возросших рисках. Эксперты считают, что банк избегает регуляторных рисков, связанных как с подозрением в отмывании доходов, так и с международными санкциями.





HUAWEI ЛОКАЛИЗУЕТ ОБЛАКА

КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИШЛА В РОССИЙСКИЕ ДАТА-ЦЕНТРЫ



Китайская Huawei вышла на российский рынок облачных услуг, арендовав 500 стоек в столичных дата-центрах для локализации собственных данных, в том числе готовящейся к запуску в России платежной системы Huawei Pay, и развития сервисов для сторонних компаний. Компания планирует войти в тройку крупнейших игроков на российском рынке облачных решений. Наиболее привлекательный сегмент рынка - госконтракты - все равно останется за отечественными компаниями, полагают конкуренты.





"РУСГИДРО" ОСУШИТ ДИВИДЕНДЫ

КОМПАНИЯ ПОКА НЕ БУДЕТ МЕНЯТЬ ПОЛИТИКУ ВЫПЛАТ



По данным "Ъ", "РусГидро" отказалось от изменения текущей дивидендной политики, намереваясь выплатить акционерам дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2018 года. Отсутствие новых подходов в дивидендной политике может привести к тому, что дивиденды и дальше будут снижаться из-за "бумажных" списаний от новых убыточных энергоблоков на Дальнем Востоке. В итоге в 2020 году дивиденды могут и вовсе обнулиться, ожидают аналитики. Впрочем, часть этих списаний компания надеется компенсировать введением долгосрочных тарифов на Дальнем Востоке, а также через возврат инвестиций по программе модернизации станций в регионе.





ЕДУ ОСТАВЯТ ДО ХУДШИХ ВРЕМЕН

МИНСЕЛЬХОЗ НЕ ПОДДЕРЖАЛ РАСШИРЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО



Инициатива Федеральной таможенной службы (ФТС) по расширению российского продуктового эмбарго от 2014 года не нашла поддержки в Минсельхозе. Чиновники согласились, что включение в перечень запрещенных товаров целых групп продуктов может подорвать стабильную работу предприятий и привести к перебоям с поставками. Власти могут вернуться к обсуждению расширения продэмбарго при введении новых антироссийских санкций.





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"AK&M" от 27.02.2019