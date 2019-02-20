ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 27 февраля, в размере 65.6182 руб. против 65.2582 руб. на 26 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



26.02.19 - 65.2582 руб.

23.02.19 - 65.5149 руб.

22.02.19 - 65.5401 руб.

21.02.19 - 65.8568 руб.

20.02.19 - 66.2022 руб.



































































































































































"AK&M" от 26.02.2019