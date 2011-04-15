Повтор! ВТБ рефинансировал более 43 тыс. ипотечных кредитов на сумму 83.6 млрд руб.

ВТБ по итогам 2018 года в рамках программы рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков оформил более 43 тыс. кредитов на сумму 83.6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



По сравнению с 2017 годом объём выдачи по программе рефинансирования увеличился в два раза. Только в декабре этой услугой воспользовались порядка 5.5 тыс. ипотечных заемщиков, оформивших кредиты на сумму свыше 10 млрд руб. За весь 2018 год доля рефинансирования жилищных кредитов других банков в общем объеме ипотечных продаж ВТБ составила 12.44%.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 26.02.2019