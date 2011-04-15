Повтор! Gunvor рассматривает вариант продажи неключевых активов в России

Международный нефтетрейдер Gunvor рассматривает вариант продажи неключевых активов в России, а также ищет стратегического партнёра для своего немецкого нефтеперерабатывающего завода. Об этом пишет газета "Ведомости".



Компания может предпринять эти действия для восстановления после первого для себя годового убытка в 2018 году.



Gunvor Group - один из крупнейших в мире трейдеров по обороту, обеспечивающий безопасную и эффективную транспортировку энергоносителей с месторождений и хранилищ до мест потребления.



"AK&M" от 26.02.2019