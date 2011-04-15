В.Путин утвердил поручения по улучшению жизни граждан РФ

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года. Об этом говорится на сайте Кремля.



В частности, Правительству РФ в срок до 25 марта поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих увеличение с 1 июля 2019 года до 10 тыс. руб. ежемесячной выплаты неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.



Также поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит (заём) для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тыс. руб. в счёт погашения кредита (займа) в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего ребенка или последующих детей; субсидирование процентной ставки до уровня 6% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным семьям с двумя и более детьми, на весь срок действия таких кредитов (займов).



Кроме того, Правительству РФ совместно с Банком России поручено принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) до уровня 8% годовых и менее; обеспечить создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства.



Также поручено в срок до 1 июля обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул" - отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) и установление запрета для кредиторов на применение в указанный период предусмотренных законодательством РФ последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, в случае если оно является единственным жилым помещением заемщика.



Помимо этого, Банку России, МВД России, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации и Минюсту России в соответствии со своей компетенцией поручено принять необходимые меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан при осуществлении хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности.



"AK&M" от 27.02.2019