НОВАТЭК построит центр строительства морских сооружений. Об этом заявил председатель правления компании "НОВАТЭК" Леонид Михельсон на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Приступили к строительству центра строительства морских сооружений, где будем делать платформы. Объём наших инвестиций в Мурманской области - порядка 120 млрд руб. И первую очередь этого производства запускаем в середине этого года. Будет два дока, размеры указаны, и вот так будет выглядеть линия сжижения размером больше трёхсот метров, 150 метров шириной и 70 м высотой. И вся эта линия будет весить 620 тыс. т. Она будет морем отбуксирована и встанет уже просто на месторождение.Мы эти линии будем строить в заводских условиях", - сказал Л.Михельсон.



Также предправления компании добавил, что стратегия НОВАТЭКа предусматривает сегодня 57 млн т производства СПГ к 2030 году, "но я говорю это сегодня: уже какая-то уверенность есть. Через год-два мы пересмотрим [стратегию] в сторону увеличения - до 70 млн т. По Северному морскому пути. Мы предполагаем как раз в рамках Вашего майского указа (доведение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн т) более 50% - это только наши грузы, они дадут больше 46 млн т. Предполагаем сделать два перегрузочных центра: один в Мурманской области, второй на Камчатке. И по загрузке. В прошлом году были проведены две большие конференции с нашими возможными производителями. Более 800 предприятий, мы предполагаем, будут задействованы в этой стройке. Мы создадим 12 тысяч рабочих мест в Мурманской области, а по России - более 80 тыс. По нашим оценкам, это даст в течение десяти лет каждый год 0.15% ВВП, то есть громадный объём".



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК" по МСФО за 2018 год выросла на 4.7% до 143.742 млрд руб. (54.33 руб. на акцию) со 156.387 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 831.758 млрд руб. против 583.186 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 415.296 млрд руб., увеличившись на 42.6% и 61.9% соответственно по сравнению с 2017 годом.



"AK&M" от 27.02.2019