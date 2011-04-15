Рентабельность активов страховщиков составила 7.1% по итогам III квартала 2018 года, достигнув максимума за последние два года, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков", сообщил Центробанк.



Такой динамике способствовал значительный рост показателей по иным видам страхования, отличным от страхования жизни, наряду с увеличением доходов страховщиков от инвестиционной деятельности.



При этом основной тенденцией в направлении инвестиций страховых компаний остается увеличение вложений в государственные и муниципальные ценные бумаги. Это связано как с их положительной динамикой, так и с увеличением взносов по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), для которого вложения в госбумаги составляют основу портфеля.



Совокупные активы страховщиков на конец III квартала превысили 2.8 трлн руб., увеличившись более чем на 20% по сравнению со значением, зафиксированным в 2017 году. Отношение активов к ВВП выросло до 2.81% (на 0.2 процентного пункта по сравнению с показателем годом ранее).



В III квартале 2018 года годовой темп прироста страховых взносов увеличился в два раза по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего года и составил 14.4%, объем собранных страховых премий достиг 362.1 млрд руб. Рост рынка поддерживался добровольными видами страхования (95% прироста рынка), в первую очередь страхованием жизни. Отношение страховых премий к ВВП по итогам III квартала составило 1.42% (увеличение на 0.03 процентного пункта за год).



Динамика количества заключенных договоров опережает динамику взносов - темпы прироста в III квартале достигли 22%. В аналогичный период 2017 года наблюдалось сокращение показателя (11.4%). В III квартале было заключено 56.1 млн договоров. Традиционно большая их часть (почти 90%) приходится на розничное страхование. Причем спрос на страховые услуги рос схожими темпами со стороны как физических (на 21.7%), так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (на 24.9%).



Наибольший прирост количества заключенных договоров среди основных видов страхования в III квартале вновь наблюдался в страховании жизни (на 56,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Кроме того, существенно увеличилось число договоров страхования имущества юридических лиц (на 27.7%) и АВТОКАСКО (на 22.3%).



"AK&M" от 27.02.2019