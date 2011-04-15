Белоруссия получила российскую вакцину от кори

Россия передала 100 тыс. доз живой коревой вакцины российского производства Министерству здравоохранения Республики Беларусь. Об этом сообщил Роспотребнадзор.



Мероприятие состоялось в рамках программы Роспотребнадзора по оказанию содействия странам Восточной Европы и Центральной Азии в борьбе с корью и краснухой, реализуемой при поддержке Правительства РФ. Противокоревая вакцина произведена на базе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.



Роспотребнадзор оказывает помощь странам евразийского региона в противодействии распространению кори и краснухи в целях достижения элиминации этих болезней к 2020 году. В рамках программы силами научных институтов Роспотребнадзора совершенствуются методы эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики за корью и краснухой, проводится подготовка кадров профильных ведомств стран Восточной Европы и Центральной Азии. Для обеспечения своевременности и полноты вакцинации, высокого уровня популяционного иммунитета региона осуществляется производство живой противокоревой вакцины на базе ведущего института Роспотребнадзора и дальнейшая её поставка в страны-партнёры.



Республика Беларусь является одним из ключевых партнёров в вопросах борьбы с инфекцией. Роспотребнадзор совместно с Минздравом Белоруссии реализует ряд мероприятий по внедрению положений Международных медико-санитарных правил, укреплению странового потенциала по реагированию на вспышки опасных инфекционных заболеваний, борьбе с ВИЧ/СПИД.



В результате выполняемых программ в Белоруссии успешно работают 2 российские микробиологические лаборатории экспресс-диагностики, которые задействованы при проведении эпизоотологического обследования природных очагов инфекционных болезней, а также при проведении других мониторинговых исследований окружающей среды на инфекции.



Подобное сотрудничество призвано не только повысить возможности Белоруссии в области противодействия инфекционным заболеваниям, но и укрепить потенциал евразийского региона в целом по готовности к реализации ответных мер в ответ на вызовы опасных инфекций.





"AK&M" от 27.02.2019