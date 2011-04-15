Таможня выявила контрабанду в Китай ценных пород леса на 700 млн руб.

Дальневосточные таможенники совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю выявили контрабанду около 15 тыс. кубометров ценных пород леса на сумму около 700 млн руб. Об этом сообщила ФТС.



Двое предпринимателей из Уссурийска от имени местной компании с июля 2017 года по апрель 2018 года вывозили в Китай пиломатериалы твёрдолиственных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского, занижая в предоставляемых документах стоимость товара, а также заявляя недостоверные данные о его происхождении.



По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по УК РФ.



Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении данных граждан. В ноябре 2018 года они стали фигурантами уголовного дела о контрабанде в Китай 574 кубометров пиломатериалов дуба монгольского.



В настоящее время оба уголовных дела переданы для расследования в следственные органы. Фигурантам уголовных дел грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф.



"AK&M" от 27.02.2019