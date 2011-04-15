Станции метро "Румянцево" и "Саларьево" закроют 3 марта для продления Сокольнической линии в ТиНАО. Об этом сообщил ГУП "Московский метрополитен".



Во время закрытия двух станций работники подключат необходимое оборудование юго-западного участка к действующей сети метро. Открытие новых станций - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" - серьезно улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского округов, которые смогут экономить на поездках до часа в день. После открытия нового участка до "Коммунарки" на 14% снизится нагрузка на станцию "Саларьево", на 22% - на "Тёплый Стан" и "Рассказовку", на 15% - на "Бунинскую аллею".



Во время закрытия участка Сокольнической линии между станциями "Юго-Западная" и "Саларьево" будут курсировать автобусы КМ с остановками у "Румянцево" и "Тропарёво". Из-за отсутствия пешеходного перехода под Киевским шоссе при движении в сторону центра автобусы будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от метро "Румянцево" на остановке "Дудкино". Жители Новой Москвы смогут доехать до БЦ "Румянцево", если проедут на автобусе КМ до "Тропарёво" и сделают пересадку в сторону области. При движении от "Тропарёво" в сторону области автобусы КМ будут останавливаться непосредственно рядом с метро.



Также отметим, что в день закрытия станций метрополитена для проезда в аэропорт "Внуково" рекомендуется пользоваться автобусами: N 32 - от станции "Рассказовка" и N 611 - от станций "Юго-Западная" и "Тропарёво" вместо автобуса N 911, который курсирует от станции "Саларьево".



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 27.02.2019