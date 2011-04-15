Бесплатный Wi-Fi будет доступен на 218 российских вокзалах до конца 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба ОАО РЖД.



В частности, до конца года сетью будут оборудованы 82 вокзала. Напомним, в конце прошлого года их число составляло 136.



Отметим, что в текущем году работы по предоставлению бесплатного доступа в интернет уже были завершены на вокзалах Енисей и Злобино. До конца года бесплатный доступ в интернет появится и на вокзалах других субъектов РФ (Республика Удмуртия, Республика Татарстан, а также в Московской, Псковской, Ивановской, Нижегородской, Ростовской, Владимирской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Амурской областях.).



РЖД совместно с компанией "ТрансТелеКом" с 2015 года реализуют проект по предоставлению бесплатного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах. Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию - в дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi. В течение 2018 года к Wi-Fi на железнодорожных вокзалах пользователи подключились более 6.6 млн раз, что почти на 20% превышает показатель за 2017 год.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 27.02.2019