Совет директоров Газпрома одобрил работу по охране труда

Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил проводимую компанией работу по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды. Об этом говорится в сообщении компании.



Отмечено, что компания традиционно уделяет большое внимание этим аспектам деятельности.



В Газпроме действует Политика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Она реализуется на основе вертикально интегрированной Единой системы управления производственной безопасностью (ЕСУПБ), которая распространяется на ПАО "Газпром" и 112 дочерних компаний. Ее функционирование позволяет снижать риски возникновения несчастных случаев, аварий и пожаров. В 2018 году по итогам инспекционного аудита было подтверждено соответствие ЕСУПБ Газпрома требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007.



Реализация корпоративной Экологической политики направлена на постоянное снижение воздействия производственной деятельности компании на окружающую среду. В частности, в 2013-2017 годах сокращены выбросы в атмосферу на 9%, количество образовавшихся отходов - на 27%, а отходов, требующих захоронения на полигонах, - на 39%. В 2018 году тенденция к минимизации воздействия сохранена.



Действующая в Газпроме система экологического менеджмента (СЭМ) соответствует требованиям новой версии международного стандарта ISO 14001:2015, что подтверждено результатами аудитов в 2017-2018 годах. Важным элементом системы является единственная в России корпоративная Экологическая инспекция. В 2018 году она провела 250 проверок, в том числе 169 внутренних аудитов СЭМ.



В декабре 2018 года в 21 дочернем обществе компании завершена автоматизация бизнес-процесса "Управление охраной окружающей среды". Впервые в России создан единый программный комплекс, который включает в себя всю цепочку природоохранной деятельности вертикально-интегрированной компании - от сбора и обработки исходных данных с производственных объектов до подготовки сводных отчетных форм и их передачи в корпоративные и государственные информационные системы. Программный комплекс разработан на отечественной платформе.



Совет директоров Газпрома также принял к сведению информацию о текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов и дальнейших перспективах.



Отмечено, что производство и предложение основных нефтепродуктов на российском рынке развивается опережающими темпами. Важную роль в этом играют перерабатывающие предприятия Группы "Газпром". Текущие и прогнозные балансы спроса и предложения в целом по стране свидетельствуют об отсутствии риска возникновения дефицита на рынке топлива.



В целях создания условий для долгосрочного стабильного функционирования отрасли Правлению поручено продолжить работу с органами государственной власти в сфере совершенствования налогового законодательства, регулирующего производство и оборот моторного топлива.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 27.02.2019