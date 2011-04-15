Сбербанк и Минэкономразвития заключили соглашение о льготном кредитовании МСП на сумму 70 млрд руб.

В Сбербанке стартовала программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемая Минэкономразвития РФ, стоимостью 70 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Соответствующее соглашение между банком и Минэкономразвития подписано 27 февраля 2019 года.



Процентная ставка для заёмщиков в рамках программы составляет 8.5%, дополнительные комиссии и сборы отсутствуют. Программа повышает доступность оборотного и долгосрочного инвестиционного кредитования при реализации значимых проектов в приоритетных отраслях экономики.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 27.02.2019