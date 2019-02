Газпром и ЧТПЗ обсудили поставку труб для проектов на Ямале и Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении сторон по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя совета директоров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) Андрея Комарова.



В том числе рассмотрен ход изготовления и испытаний труб из нержавеющей стали Super Duplex 25Cr и труб из никель-хромового сплава UNS N 06625 для подводной добычи углеводородов.



Отметим, что между Газпромом и ЧТПЗ действует программа научно-технического сотрудничества на 2016-2020 годы. Документ определяет приоритетные направления совместной работы по разработке и производству новых видов трубной продукции и другого оборудования для нужд Газпрома.



Газпром и ЧТПЗ в феврале 2018 года подписали дорожную карту по освоению выпуска и серийному производству труб для морских месторождений. Документ предполагает освоение технологии производства труб из стали Super Duplex 25Cr и труб из никель-хромового сплава UNS N06625. Эти материалы обеспечивают сверхвысокую прочность и коррозионную стойкость оборудования, эксплуатируемого в условиях морской среды. В настоящее время такие трубы в России серийно не выпускаются.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ, ИНН 7449006730) производит трубы различного сортамента. Его доля в объёме производства трубной продукции, выпускаемой в РФ, составляет около 17%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании чёрной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА", предприятия по производству магистрального оборудования "СОТ", "ЭТЕРНО", MSA (Чехия). Нефтесервисный бизнес группы представлен компанией "Римера".



Уставный капитал ЧТПЗ составляет 472.383 млн руб. и разделён на 472382880 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Компания Mountrise Limited (Кипр) владеет 51.9969% уставного капитала завода, АО "Первоуральский новотрубный завод" - 33.98689%, Bounceward Ltd. (Британские Виргинские острова) - 6.0055% (по состоянию на 1 сентября 2017 года).



Чистая прибыль группы ЧТПЗ за первое полугодие 2018 года по МСФО увеличилась в 2.68 раза до 5.621 млрд руб. с 2.101 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 30.83% до 94.941 млрд руб. с 72.566 млрд руб., операционная прибыль - на 65.72% до 12.2 млрд руб. с 7.362 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.42 раза до 7.542 млрд руб. с 3.114 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 48% до 16.238 млрд руб. с 11.001 млрд руб.



Чистая прибыль ЧТПЗ в первом полугодии 2018 года составила 6.927 млрд руб. против убытка в 864.754 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 32.95% до 71.921 млрд руб. с 54.095 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.14 раза до 7.053 млрд руб. с 3.289 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 7.862 млрд руб. против убытка в 856.197 млн руб. за аналогичный период 2017 года.



"AK&M" от 27.02.2019