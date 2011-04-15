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27/02/2019
14:07

Фейковые сайты предлагают приобрести городскую недвижимость

Фейковые сайты, которые позиционируют себя как городские структуры, занимающиеся реализацией объектов имущества Москвы, стали появляться в интернете и рекламируют себя через поисковую выдачу популярных ресурсов. Об этом говорится в сообщении Департамента города Москвы по конкурентной политике.

По указанным на фейковых сайтах телефонам "консультанты" дают заведомо ложную информацию, что все лоты находятся в неких "закрытых базах", и пытаются договориться о личной платной консультации с потенциальным интересантом. Судя по тому, что этим занимается не единственная компания, бизнес на доверчивых гражданах прибыльный. На мошенников работают современные маркетинговые инструменты - контекстная и медийная реклама, а продажи выстроены по принципу воронок. По статистике популярной поисковой системы, в месяц запрос "недвижимость от города" только по Москве набирает более 8 тыс. показов.

"Обращаем внимание на то, что витрина городских объектов, выставленных на продажу и предлагаемых для аренды, находится на Инвестиционном портале Москвы (www.investmoscow.ru) в открытом доступе и позволяет ознакомиться с документацией, совершить 3D-тур по объекту и записаться на осмотр", - сообщил департамент.

По итогам 2018 года в аукционах на объекты из имущественной казны города Москвы претендовали более 18 тыс. участников, это на треть больше, чем в 2017 году. Тем не менее, граждан, которые не обладают информацией о возможности приобретения недвижимости напрямую у города, остаётся достаточно много. Для широкого информирования бизнеса и граждан работают различные каналы коммуникации - социальные сети, СМИ, мероприятия, индивидуальные консультации.


AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 27.02.2019

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