АЛРОСА добыла ювелирный алмаз 98.8 карата на Верхне-Мунском месторождении

АЛРОСА добыла на трубке "Заполярная" Верхне-Мунского месторождения алмаз ювелирного качества массой 98.8 карата. Об этом говорится в сообщении компании.



Драгоценный камень имеет октаэдрическую форму с выраженной рельефностью граней. В периферийной и промежуточной зонах кристалла есть дефекты в виде включений. Алмаз прозрачный с видимым желтым оттенком, ювелирного качества.



"Это уже вторая крупная находка с момента запуска месторождения в октябре прошлого года, что позволяет говорить о большом потенциале Верхней Муны. Не каждая кимберлитовая трубка регулярно приносит особо крупные алмазы - массой более 50 карат. Тем более, когда речь идет о настолько большом кристалле, как этот - весом почти 100 карат. Несмотря на некоторые включения, видно, что это камень высокого качества. После его детального изучения и оценки, полагаю, он будет передан для огранки в Бриллианты АЛРОСА", - прокомментировал член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений Агуреев, цитируемый в сообщении.



Первый крупный алмаз ювелирного качества был добыт здесь в конце осени, вскоре после официального запуска месторождения 31 октября 2018 года. Вес кристалла составил 51.49 карата.



Верхне-Мунское месторождение алмазов находится на западе Якутии в 170 км от Удачного. На данный момент разведаны четыре кимберлитовые трубки: "Заполярная", "Деймос", "Новинка", "Комсомольская-Магнитная". На сегодняшний день это самый крупный инвестиционный проект АЛРОСА. На этапе подготовки к началу добычи инвестиции в него составили около 16 млрд руб., а общие инвестиции за весь период разработки месторождения оцениваются в сумму порядка 60 млрд руб. (в том числе инвестиции в поддержание до 2042 года). Верхне-Мунское месторождение будет приносить порядка 1.8 млн карат алмазов в год, а его запасы достаточны для продолжения добычи в течение более 20 лет - до 2042 года.



Официальное открытие алмазного Верхне-Мунского месторождения состоялось 31 октября 2018 года в формате телемоста при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина и первого заместителя председателя Правительства - Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 33% до 82.5 млрд руб. с 61.9 млрд руб. годом ранее на фоне роста EBITDA. Выручка выросла на 11% до 238.3 млрд руб. с 214.5 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах. Показатель EBITDA вырос на 29% до 129.1 млрд руб. со 100 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 процентных пунктов до 54%. Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счёт роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2.4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.



Чистая прибыль АК "АЛРОСА" (ПАО, головная компания Группы "АЛРОСА") по РСБУ за 2018 год выросла на 71% до 29.3 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка составила 219.8 млрд руб., что более чем на 19 млрд руб., или на 10% больше, чем за предыдущий год.



"AK&M" от 27.02.2019