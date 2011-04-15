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27/02/2019
13:46

В Москве на Пятницкой улице на аукцион выставлено здание с земельным участком

В Москве на Пятницкой улице на аукцион выставлено здание с земельным участком. Об этом говорится в сообщении Департамента города Москвы по конкурентной политике.

На электронный аукцион выставлено двухэтажное здание площадью 1 тыс. кв. м и земельный участок площадью 1.8 тыс. кв. м. По условиям сделки, будущий покупатель должен провести на объекте ремонтно-реставрационные работы и открыть гостиницу.

Лот включен перечень объектов культурного наследия и представляет собой флигель городской усадьбы Чернцовой-Варгиных-Барановых XVIII-XIX веков.

Стартовая сумма лота составит 142.3 млн руб.
Заявки принимаются до 15 марта. Торги пройдут 21 марта 2019 года.


AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 27.02.2019

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