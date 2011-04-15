Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 февраля

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Банк России установил на 28 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.1806
1 Азербайджанский манат 38.7604
100 Армянских драмов 13.4308
1 Белорусский рубль 30.7664
1 Болгарский лев 38.2976
1 Бразильский реал 17.5399
100 Венгерских форинтов 23.6655
1000 Вон Республики Корея 58.7796
10 Гонконгских долларов 83.7711
1 Датская крона 10.0391
1 Доллар США 65.7570
1 Евро 74.8249
100 Индийских рупий 92.2258
100 Казахстанских тенге 17.4616
1 Канадский доллар 49.9787
100 Киргизских сомов 94.3564
10 Китайских юаней 98.3959
10 Молдавских леев 38.2642
1 Новый туркменский манат 18.8146
10 Норвежских крон 76.9052
1 Польский злотый 17.3309
1 Румынский лей 15.7340
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.7238
1 Сингапурский доллар 48.7993
10 Таджикских сомони 69.7317
1 Турецкая лира 12.4149
10000 Узбекских сумов 78.2528
10 Украинских гривен 24.3342
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.3582
10 Чешских крон 29.1968
10 Шведских крон 70.9613
1 Швейцарский франк 65.8954
10 Южноафриканских рэндов 47.5195
100 Японских иен 59.5544
"AK&M" от 27.02.2019