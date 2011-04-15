Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 февраля

Банк России установил на 28 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.1806

1 Азербайджанский манат 38.7604

100 Армянских драмов 13.4308

1 Белорусский рубль 30.7664

1 Болгарский лев 38.2976

1 Бразильский реал 17.5399

100 Венгерских форинтов 23.6655

1000 Вон Республики Корея 58.7796

10 Гонконгских долларов 83.7711

1 Датская крона 10.0391

1 Доллар США 65.7570

1 Евро 74.8249

100 Индийских рупий 92.2258

100 Казахстанских тенге 17.4616

1 Канадский доллар 49.9787

100 Киргизских сомов 94.3564

10 Китайских юаней 98.3959

10 Молдавских леев 38.2642

1 Новый туркменский манат 18.8146

10 Норвежских крон 76.9052

1 Польский злотый 17.3309

1 Румынский лей 15.7340

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.7238

1 Сингапурский доллар 48.7993

10 Таджикских сомони 69.7317

1 Турецкая лира 12.4149

10000 Узбекских сумов 78.2528

10 Украинских гривен 24.3342

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.3582

10 Чешских крон 29.1968

10 Шведских крон 70.9613

1 Швейцарский франк 65.8954

10 Южноафриканских рэндов 47.5195

100 Японских иен 59.5544

"AK&M" от 27.02.2019