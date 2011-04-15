Банк России на 28 февраля повысил курс евро к рублю почти на 34 копейки до 74.8249 руб., курс доллара США - почти на 14 копеек до 65.7570 руб.

Банк России на 28 февраля повысил официальный курс евро к рублю почти на 34 копейки до 74.8249 руб. с 74.4898 руб., курс доллара США - почти на 14 копеек до 65.7570 руб. с 65.6182 руб. 27 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 28 февраля увеличилась почти на 23 копейки (+0.33%) до 69.8376 руб. с 69.6104 руб. 27 февраля.







"AK&M" от 27.02.2019