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27/02/2019
16:22

В структуре Минэкономразвития созданы два новых департамента

В структуре Минэкономразвития созданы два новых департамента: Департамент правовых основ цифровой экономики и Департамент туризма. Об этом говорится в сообщении министерства.

В числе ключевых задач Департамента туризма - определение ориентиров стратегического развития национальной индустрии туризма, выработка подходов к формированию целостного национального туристского продукта и его продвижению на внутреннем и внешнем рынках, развитие туристской и сопутствующей инфраструктуры до качественно нового уровня, расширение мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, совершенствование законодательства, в частности, снятие излишних визовых барьеров, совершенствование механизмов защиты российских туристов за рубежом и механизмов повышения качества предоставления гостиничных услуг.

Основной задачей Департамента правовых основ цифровой экономики станет координация работы участников федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" (входит в национальную программу "Цифровая экономика"). Он предусматривает законодательное регулирование вопросов управления данными, электронного гражданского оборота, формирование цифровой среды доверия, создание правового поля для киберфизических систем и запуска экспериментальных правовых режимов для развития цифровых технологий ("правовых песочниц").

"AK&M" от 27.02.2019
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