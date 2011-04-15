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27/02/2019
14:55

Из базы расчёта индекса МосБиржи исключаются акции Мечела

Из базы расчёта индекса МосБиржи и индекса РТС исключаются обыкновенные акции ПАО "Мечел". Об этом говорится в сообщении биржи.

Московская Биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчёта индексов акций, которые будут действовать с 22 марта 2019 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов.

В лист ожидания на включение в состав Индекс МосБиржи и Индекса РТС войдут депозитарные расписки Эн+ Груп плс. В лист ожидания на исключение из состава Индекса МосБиржи и Индекса РТС включаются обыкновенные акции ПАО "ТМК".

База расчёта Индекса голубых фишек останется без изменений.
В Базу расчёта индекса широкого рынка войдут обыкновенные акции ПАО "Бурятзолото" и привилегированные акции ПАО "Химпром", покинут индекс обыкновенные акции ПАО "Русская Аквакультура".

Из корзины индекса потребительского сектора будут исключены обыкновенные акции ПАО "Русская Аквакультура".

В базу расчёта индекса акций средней и малой капитализации включаются обыкновенные акции ПАО "РусГидро", покинут индекс обыкновенные акции ПАО "НМТП" и ПАО "МРСК Центра".


"AK&M" от 27.02.2019
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