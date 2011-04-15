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27/02/2019
17:33

Правительство Нидерландов купило 12.7% акций Air France-KLM за 680 млн евро

Правительство Нидерландов купило 12.7% акций авиаперевозчика Air France-KLM за 680 млн евро. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра, слова которого приводит газета, отметил, что в будущем власти планируют увеличить свою долю в компании до 14%, что будет примерно равняться доле французского правительства (14.29%).

Air France - дочерняя авиакомпания Air France-KLM. До слияния с KLM была главной национальной авиакомпанией Франции со штатом работников 71654 сотрудника (по состоянию на январь 2005). Авиакомпания использует магистральные и региональные самолёты. Базируется в аэропортах Парижа (Шарль-де-Голль и Орли), Лиона, Ниццы. Входит в международный альянс SkyTeam, ключевыми европейскими партнёрами компании являются Alitalia и Аэрофлот.


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