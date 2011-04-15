Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/02/2019
15:07

Совет Федерации одобрил закон о паллиативной помощи

Совет Федерации одобрил закон о паллиативной помощи. Об этом сообщила Госдума.

В соответствии с законом, "паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжёлых проявлений заболевания".

Оказываться такая помощь будет как в условиях медицинских стационаров, так и на дому. Паллиативные больные будут получать все необходимые обезболивающие (включая наркотические лекарственные препараты) и медицинские изделия (они также могут использоваться и на дому), предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. При этом медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь, должны будут взаимодействовать с родственниками пациента, добровольцами (волонтёрами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями.

"AK&M" от 27.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100