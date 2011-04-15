Совет Федерации одобрил закон о паллиативной помощи. Об этом сообщила Госдума.



В соответствии с законом, "паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжёлых проявлений заболевания".



Оказываться такая помощь будет как в условиях медицинских стационаров, так и на дому. Паллиативные больные будут получать все необходимые обезболивающие (включая наркотические лекарственные препараты) и медицинские изделия (они также могут использоваться и на дому), предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. При этом медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь, должны будут взаимодействовать с родственниками пациента, добровольцами (волонтёрами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями.



"AK&M" от 27.02.2019