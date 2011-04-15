ЦБ объявил учётную цену золота на 28 февраля - 2804.29 руб./г против 2800.70 руб./г на 27 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 28 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2804.29 руб./грамм
Серебро: - 33.47 руб./грамм
Платина: - 1826.61 руб./грамм
Палладий: - 3287.48 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
21.02 22.02 23.02 26.02 27.02
Золото 2849.42 2813.17 2785.12 2788.69 2800.70
Серебро 33.41 33.79 33.51 33.30 33.66
Платина 1744.69 1727.87 1748.27 1783.38 1789.00
Палладий 3171.78 3082.78 3123.72 3197.50 3251.01