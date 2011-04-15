Инфляция за неделю, с 19 по 25 февраля, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 19 по 25 февраля 2019 года, составила 0.1%, с начала февраля - 0.4%, с начала года - 1.4%. Об этом сообщил Росстат, основываясь на еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 283 городах России.



За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 2.3%, вермишель - на 0.7%, макаронные изделия - на 0.6%, баранину и муку пшеничную - на 0.5%, масло сливочное и конфеты шоколадные - на 0.3%, консервы мясные, молоко стерилизованное, сыры, чай, печенье и карамель - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.6%, в том числе на огурцы свежие - 2.3%, капусту белокочанную - 1.7%, лук - 1.4%, морковь - 0.9%.



Вместе с тем, цены на бензин автомобильный и дизельное топливо снизились на 0.1%. Цены на яйца куриные снизились на 1.2%, свинину и мясо кур - на 0.4%, масло подсолнечное - на 0.3%, водку - на 0.2%. Картофель стал дешевле на 0.2%.



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