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27/02/2019
18:27

МСП Банк будет кредитовать МСБ по ставке 8.5% годовых в рамках льготной программы Минэкономразвития

МСП Банк вошёл в число уполномоченных банков, отобранных Минэкономразвития для участия в программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2024 года в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом говорится в сообщении банка.

В рамках программы предприниматели смогут получить в МСП Банке льготные кредиты по ставке не более 8.5% на инвестиционные цели до 1 млрд руб. и на оборотные цели - до 100 млн руб. При этом перечень приоритетных отраслей, представители которых могут получить финансовую поддержку по программе Минэкономразвития, расширился. Туда вошли, например, деятельность в области образования, культуры и спорта, гостиничная деятельность, туристическая деятельность (внутренний и въездной туризм), профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность по водоснабжению и водоотведению, утилизации отходов, ликвидации загрязнений.

МСП Банк также является аккредитованным банком по программе льготного кредитования Министерства сельского хозяйства - для сельхозпредприятий доступны кредиты по ставке от 1 до 5% годовых.

АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП").


"AK&M" от 27.02.2019
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