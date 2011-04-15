М.Гуцериев стал владельцем 0.0000006% М.Видео

Член совета директоров ПАО "М.Видео" Микаил Гуцериев стал владельцем 0.0000006% компании. Об этом говорится в сообщении ритейлера.



Ранее он не владел долей в М.Видео. Изменение произошло 24 января, однако известно об этом стало 26 февраля.



ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) входит в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева - крупнейшая российская розничная компания, объединяющая бренды на рынке бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", а также маркетплейс Goods. Совокупная годовая выручка компаний превышает 360 млрд руб. с НДС.



Группа "М.Видео-Эльдорадо" - единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке - Московской Бирже (тикер: MVID).



По состоянию на 30 июня 2018 года группа объединяет 427 магазинов под брендом "М.Видео", 411 магазинов под брендом "Эльдорадо" и 2 магазина "М_Mobile" более чем в 200 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов группы составляет 1.287 млн кв. м, общая площадь - 1.72 млн кв. м.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"