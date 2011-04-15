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27/02/2019
18:52

Турникетные комплексы на станции Крюково начнут работать в тестовом режиме с 28 февраля

Турникетные комплексы на станции Крюково начнут работать в тестовом режиме с 28 февраля. Об этом говорится в сообщении МТ ППК.

Так, вход на станцию Крюково (Зеленоград) и проход от поездов в город будет осуществляться через турникеты. На первом этапе турникеты заработают на стороне Привокзальной площади и на островных платформах.

Попасть на платформу N 1 (на Москву) можно будет после прохода через турникетные линии у здания вокзала и у ТД "Крюково". Попасть на платформы N 2 и N 3 можно двумя путями: через малый (узкий) тоннель за турникетной линией у здания вокзала или через большой (широкий) тоннель у ТД "Крюково" с дальнейшим проходом через турникеты на островных платформах. Также жители Зеленограда смогут переходить по широкому транзитному тоннелю с одной стороны станции на другую.

Возведение турникетного павильона со стороны Крюковской площади будет завершено в течение 2019 года. На время строительства павильона билеты при входе на платформу N 4 будут проверять работники перронного контроля.

АО "МТ ППК" является пригородным железнодорожным перевозчиком в части Московской, Тверской, Новгородской, Ярославской и Псковской областей. Основу полигона деятельности компании составляет участок Москва-Зеленоград-Тверь. Пригородные поезда МТППК перевезли 59 млн человек в 2018 году.


"AK&M" от 27.02.2019
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