АКРА подтвердило кредитный рейтинг Курской области на уровне "A"(RU),прогноз - "стабильный", и облигаций области - на уровне "A"(RU), говорится в сообщении агентства.



Кредитный рейтинг Курской области обусловлен низкой долговой нагрузкой и относительно высокими показателями бюджетной дисциплины. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает средний уровень развития экономики региона.



Курская область расположена в Центральном федеральном округе, граничит с Украиной и пятью регионами РФ. В области проживает 0.8% населения РФ, её ВРП составляет порядка 0.5% совокупного ВРП страны. Область входит в состав Центрально-Черноземного района. На её территории частично располагается Курская магнитная аномалия, отмечает АКРА.



Ключевым фактором рейтинговой оценки по мнению АКРА является низкая долговая нагрузка, консервативная долговая политика, комфортный график погашения долга и высокая ликвидность. Долг области по состоянию на 1 января 2019 года состоит из реструктурированных бюджетных кредитов (57%), облигаций (14%) и банковских кредитов (29%). В течение года Область регулярно привлекает краткосрочные бюджетные кредиты через Управление Федерального казначейства (УФК) с целью экономии процентных расходов, что временно меняет структуру долга. Объем неиспользованных кредитных лимитов на 1 января превышает среднемесячный объём расходов за 2018 год. Относительная долговая нагрузка на конец 2018 года составила 65% операционного баланса (соответствует низкому уровню риска), по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 84% операционного баланса (также низкий уровень риска). Процентные выплаты и ежегодный объём рефинансируемого долга не являются обременительными.



Также ключевым фактором рейтинговой оценки являются показатели бюджетной дисциплины находятся в зависимости от федеральной поддержки сельского хозяйства. С 2016 по 2019 год собственные доходы бюджета Области составят в среднем 74% совокупных доходов (без учета субвенций). Федеральные субсидии на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции, не контролируемые Областью самостоятельно и не являющиеся резервом сокращения капитальных расходов в пользу расходов текущего характера, оказывают влияние на структуру бюджета. По мере их медленного сокращения (в связи с постепенным погашением субсидируемых кредитов) объем расходов, относимых к капитальным, снижается. На конец 2018 года капитальные расходы составили 17%, прогнозируемое значение на конец 2019 года - 17%. В 2016 и 2017 годах соотношение составляло 22-26%.



Кроме того, по мнению АКРА, рейтинг области сдерживается умеренными показателями развития ее экономики. При достаточном уровне диверсификации экономики и налоговых поступлений (на обрабатывающие производства приходится порядка 20% ВРП в год, на сельское хозяйство - около 18%, на добычу полезных ископаемых - 8-11%) показатели ВРП на душу населения и среднедушевые денежные доходы региона невысоки (порядка 68% и 84% от средних показателей по РФ в период с 2014-го по 2017-й).



"AK&M" от 27.02.2019