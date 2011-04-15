Туризм позволит выйти экономике России на темпы выше среднемировых, М.Орешкин

Туристическая отрасль позволит экономике России выйти на темпы роста выше среднемировых, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на открытии Межрегионального форума по вопросам развития круизного туризма на Волге и Каспии, говорится в сообщении МЭР РФ.



Министр указал на необходимость проработки целого ряда направлений. В их числе - обновление круизного флота России. "Создание нового флота приведёт к тому, что спрос будет постоянно увеличиваться. Государство уже сделало целый ряд шагов по стимулированию производства кораблей. Это и лизинговые программы, и ряд специальных решений, направленных на стимулирование строительства новых судов", - уточнил М.Орешкин.



При этом он подчеркнул, что первоочередная задача - повышать конкурентоспособность туристического продукта. "Основная часть прироста в туристической отрасли России при повышении конкурентоспособности отечественного продукта должна приходиться на внутренние направления. Тогда мы сможем более активно конкурировать за международного туриста", - отметил министр.



Глава ведомства напомнил, что у России большой объем внутреннего спроса на туристические услуги, который растет двухзначными темпами каждый год. "Значительная часть этого спроса уходит за границу. У нас, по оценкам платежного баланса, $30 млрд ежегодно граждане России тратят за пределами нашей страны. И понятно, что здесь есть большой потенциал", - подчеркнул М.Орешкин.



На форуме также выступил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин. Он сообщил, что первыми российскими городами, которые будут принимать иностранных туристов в режиме смягчения визовых формальностей, возможно с использованием электронных виз, могут стать Москва, Санкт-Петербург и Владивосток. Рост иностранного турпотока после введения электронных виз может достичь 30%.



"AK&M" от 27.02.2019