ESET запустила комплексные антивирусные решения для малого и среднего бизнеса

ESET представляет в России и странах СНГ комплексные антивирусные бизнес-решения на базе облачной консоли ESET Cloud Administrator. Об этом говорится в сообщении ESET.



Новые продукты, предназначенные для защиты малого и среднего бизнеса (до 250 узлов), дополняют корпоративную линейку ESET.



Исследовательский центр Ponemon Institute ежегодно фиксирует рост числа малых и средних предприятий, пострадавших от киберугроз. Так, в 2018 году 67% небольших компаний подверглись кибератакам, 58% потеряли ценные данные.



Новые бизнес-решения ESET адаптированы к потребностям в ИТ-безопасности малых и средних предприятий и не требуют дополнительных инвестиций в оборудование, программное обеспечение или технических специалистов. Простота и удобство установки позволяют начать работу в кратчайшие сроки.



Консоль ESET Cloud Administrator (ECA) состоит из облачного сервера, консоли управления продуктами безопасности с веб-интерфейсом, интерактивного установщика, облачного портала, антивирусного решения и средства удалённой установки.



Специалисты ESET берут на себя регулярное техническое обслуживание и обновление облачной консоли, а также резервное копирование и физическую безопасность данных, хранящихся в ECA. От клиента лишь требуется создать учетную запись на облачном портале ESET Business Account, получить лицензию по электронной почте и активировать выбранный продукт.



"У небольших компаний зачастую нет необходимых ресурсов и специалистов для развертывания, настройки и обслуживания локального сервера администрирования. Новые корпоративные решения ESET можно установить без особых технических навыков и дополнительных затрат, — отмечает директор Департамента развития ESET Russia Алексей Косиченко. — Благодаря облачной консоли ESET Cloud Administrator и комплексным решениям на ее основе управление антивирусной защитой для малого и среднего бизнеса стало простым и понятным делом. Выход консоли и комплексных решений ESET на её основе является важным дополнением направления ESET Cloud ("Облачные решения ESET").



Корпоративные клиенты ESET могут воспользоваться бесплатной услугой "Гарантия антивирусной защиты". В рамках данной программы ESET Russia возвращает средства в случае ИБ-инцидента, либо компенсирует компании ущерб.











"AK&M" от 27.02.2019