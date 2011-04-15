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27/02/2019
18:56

Ингосстрах возобновил облигаторный договор перестрахования авиационных рисков на 2019 год

Ингосстрах возобновил облигаторный договор перестрахования военных рисков авиационной ответственности на 2019 год. Договор позволяет покрывать убытки до $1 млрд. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

"По условиям договора возмещаются убытки, связанные с ответственностью за вред жизни, здоровью и имуществу, если вред является следствием войны, забастовок, народных волнений, актов терроризма, злоумышленных действий и саботажа, конфискации, национализации, захвата или угона воздушного судна", - комментирует директор Департамента перестрахования компании "Ингосстрах" Алексей Савельев. - Договор практически не имеет географических и других ограничений, предоставляя покрытие убытков по всему миру".

99% договора размещено в компаниях с рейтингом не ниже "А-" по оценке рейтинговых агентств S&P Global Ratings и AM Best. Лидерами договора являются страховые компании Lancashire и XL Catlin.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.




"AK&M" от 27.02.2019
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