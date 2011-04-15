Дайджест газеты "Ведомости" от 28 февраля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 28 февраля 2019 года.





КОГО МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ УГОВОРИЛИ ПОЙТИ В МОСГОРДУМУ

НА ОСЕННИХ ВЫБОРАХ БУДЕТ МЕНЬШЕ ИЗВЕСТНЫХ ПЕРСОН, ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛА МЭРИЯ





Мэрия Москвы определилась с большинством кандидатов на осенних выборах в Мосгордуму, ее планируется обновить примерно на две трети, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к мэрии.



Предварительно в думе останется 16 из 37 провластных депутатов.



АФК "СИСТЕМА" ХОЧЕТ ПРОДАТЬ ДО 20% "МЕДСИ"

РАСТУЩИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПРИВЛЕКАЕТ ИНВЕСТОРОВ



АФК "Система" рассматривает возможность продажи до 20% акций "Медси", рассказал "Ведомостям" председатель совета директоров ГК "Медси", управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов. К компании уже проявляли интерес инвесторы из Японии, Китая и арабских стран, эта тема обсуждается с РФПИ. Пока это предварительные консультации, предметных переговоров не было, замечает один из собеседников "Ведомостей".





КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПРОТЕСТА СТАЛА ИНСТРУМЕНТОМ БОРЬБЫ С МИТИНГАМИ

ЭКСПЕРТЫ ИЗУЧИЛИ ПРАКТИКУ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ УК О НАСИЛИИ ПРОТИВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ





"Апология протеста" проанализировала практику применения к участникам митингов ст. 318 Уголовного кодекса об ответственности за применение насилия в отношении представителей власти. Всего в 2009-2017 гг. по ней было осуждено 65 046 человек, типовые случаи ее применения - пьяный дебош, на который приезжает наряд полиции, или конфликт на дороге с сотрудником ГИБДД. Но эта статья также стала основной для обвинения активистов в применении насилия к силовикам.





РИТЕЙЛЕРЫ ПОПРОСИЛИ ФАС ВОЗБУДИТЬ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ VISA И MASTERCARD



ТАК ОНИ ХОТЯТ СНИЗИТЬ ПЛАТУ ЗА ПРИЕМ КАРТ



Торговые ассоциации (компаний интернет- и розничной торговли - АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники - РАТЭК) попросили антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и Mastercard: якобы, устанавливая тарифы, они злоупотребляют доминирующим положением на рынке. Ритейлеры недовольны размером межбанковской комиссии (интерчейнджем).





ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДАЛИ В СУД НА ФАС

СЛУЖБА ПРОВЕРЯЕТ, ПОЧЕМУ КОМПАНИЯ ТРОЦЕНКО ПОЛУЧИЛА БЕЗ КОНКУРСА ПРАВО СТРОИТЬ ТЕРМИНАЛ В МЕСТНОМ АЭРОПОРТУ





Аппарат губернатора и правительства Иркутской области 31 января подал два иска - к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и ее областному управлению. Арбитражный суд Иркутской области начнет рассмотрение их 11 марта.



Оба иска практически идентичны: истец требует признать незаконно полученной информацию и незаконными действия сотрудников ФАС и УФАС при проведении выездной проверки. В одном из исков аппарат губернатора требует признать незаконным и сам приказ антимонопольной службы о проведении внеплановой выездной проверки.





"ФК ОТКРЫТИЕ" ПРОИГРАЛ СУД ПРОТИВ БЫВШЕГО ТОП-МЕНЕДЖЕРА

БАНК ТРЕБОВАЛ ОТ ЭКС-ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ СЕРГЕЯ БАБКИНА ВЕРНУТЬ БОНУС В РАЗМЕРЕ 30 МЛН РУБЛЕЙ





Арбитражный суд Москвы в среду, 27 февраля, отклонил иск банка "ФК Открытие" к его бывшему директору по безопасности Сергею Бабкину на 30 млн руб. Об этом "Ведомостям" рассказал адвокат "Клишин и партнеры" Дмитрий Палубин, защищавший Бабкина, и подтвердил представитель банка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 28.02.2019