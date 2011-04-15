Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 февраля 2019 года.



ДМИТРИЙ ФИРТАШ ОСТАЛСЯ БЕЗ ЛИЧНОГО БУНКЕРА ПВО

ПО ИСКУ ВТБ В ЛОНДОНЕ АРЕСТОВАНО ИМУЩЕСТВО УКРАИНСКОГО МИЛЛИАРДЕРА



Как стало известно "Ъ", в Лондоне арестованы два особняка, принадлежащих украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Обеспечительные меры на это и другое имущество, оцениваемое более чем в ?50 млн, были наложены по требованию российского банка ВТБ, которому структуры господина Фирташа не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд руб. Лондонский суд также обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание.





ОТ ДМИТРИЯ ЗАХАРЧЕНКО ТРЕБУЮТ ЭКВИВАЛЕНТ УКРАШЕНИЙ

ГЕНПРОКУРАТУРА ХОЧЕТ ВЗЫСКАТЬ СТОИМОСТЬ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ, КУПЛЕННЫХ ПОЛКОВНИКОМ ЖЕНЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ





Сегодня Никулинский райсуд Москвы начнет рассматривать иск замгенпрокурора Виктора Гриня об обращении в доход государства имущества подруг и близких друзей полковника МВД Дмитрия Захарченко и его самого, оцениваемое в 500 млн руб. При этом, как стало известно "Ъ", едва ли не впервые в судебной практике надзорный орган требует взыскать с самого полковника и его супруги 10,7 млн руб.- эквивалент стоимости так и не найденных драгоценностей, которые были приобретены им даме в США.





ИТ-ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДВЕРГНУТ СТРЕССАМ

ЦБ ВНЕДРИТ НОВЫЙ ВИД КОНТРОЛЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ



В ближайшие годы ЦБ может ввести еще один способ контроля соблюдения требований кибербезопасности в финансовых организациях - стресс-тестирование. Элементы стресс-тестов планируется включить в систему управления операционным риском, которая сейчас переживает стадию подготовки. Такое решение обусловлено, в частности, международным опытом. Сценарии централизованного стресс-тестирования будут разрабатываться регулятором, который на текущий момент считает это очень сложной задачей. Рынок отнесся к инициативе настороженно, полагая, что многое в итоге будет зависеть от доступности методик и инструментов, а также от квалификации организаций, чьими функциями станут проведение и оценка результатов стресс-тестов.





SAMSUNG НЕ ХВАТАЕТ МЕСТА

КОМПАНИЯ РАСШИРИТ ПЛОЩАДИ САЛОНОВ В РОССИИ



Южнокорейская Samsung в 2019 году планирует расширить розничную сеть в России, увеличив площадь части салонов практически в полтора-два раза. Реновация, по экспертным оценкам, может обойтись Samsung в 200-400 млн руб. Она пройдет на фоне расширения розничных сетей конкурентов - Huawei и Xiaomi.





MEXX ЗАЙДЕТ ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН

ПРОДАВАТЬ ОДЕЖДУ БРЕНДА В РОССИИ НАЧНЕТ WILDBERRIES



Голландская марка одежды и обуви Mexx, которая ушла с российского рынка в 2017 году, станет вновь широко доступна в стране на следующей неделе. Бренд появится в интернет-магазине Wildberries, который стал эксклюзивным продавцом Mexx в этом канале. Сотрудничество позволит ритейлеру расширить целевую аудиторию за счет лояльных к бренду клиентов, а Mexx получит доступ к растущему рынку с оборотом 450 млрд руб. год.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 28.02.2019