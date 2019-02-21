ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 28 февраля, в размере 74.8249 руб. против 74.4898 руб. на 27 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



27.02.19 - 74.4898 руб.

26.02.19 - 74.0876 руб.

23.02.19 - 74.3332 руб.

22.02.19 - 74.2963 руб.

21.02.19 - 74.6816 руб.





"AK&M" от 27.02.2019