ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 28 февраля, в размере 65.7570 руб. против 65.6182 руб. на 27 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



27.02.19 - 65.6182 руб.

26.02.19 - 65.2582 руб.

23.02.19 - 65.5149 руб.

22.02.19 - 65.5401 руб.

21.02.19 - 65.8568 руб.





































































































































































"AK&M" от 27.02.2019