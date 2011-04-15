Повтор! Из базы расчёта индекса МосБиржи исключаются акции Мечела

Из базы расчёта индекса МосБиржи и индекса РТС исключаются обыкновенные акции ПАО "Мечел". Об этом говорится в сообщении биржи.



Московская Биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчёта индексов акций, которые будут действовать с 22 марта 2019 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов.



В лист ожидания на включение в состав Индекс МосБиржи и Индекса РТС войдут депозитарные расписки Эн+ Груп плс. В лист ожидания на исключение из состава Индекса МосБиржи и Индекса РТС включаются обыкновенные акции ПАО "ТМК".



База расчёта Индекса голубых фишек останется без изменений.

В Базу расчёта индекса широкого рынка войдут обыкновенные акции ПАО "Бурятзолото" и привилегированные акции ПАО "Химпром", покинут индекс обыкновенные акции ПАО "Русская Аквакультура".



Из корзины индекса потребительского сектора будут исключены обыкновенные акции ПАО "Русская Аквакультура".



В базу расчёта индекса акций средней и малой капитализации включаются обыкновенные акции ПАО "РусГидро", покинут индекс обыкновенные акции ПАО "НМТП" и ПАО "МРСК Центра".





"AK&M" от 27.02.2019