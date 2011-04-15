АФК "Система" рассматривает возможность продажи до 20% акций "Медси", рассказал "Ведомостям" председатель совета директоров ГК "Медси", управляющий партнёр АФК "Система" Артём Сиразутдинов.



К компании уже проявляли интерес инвесторы из Японии, Китая и арабских стран, уверяет он, эта тема обсуждается с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).



Группа компаний "Медси" - ведущая национальная сеть частных медицинских клиник, предоставляющая полный спектр медицинских услуг - от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. На сегодняшний день активы "Медси" включают 25 клиник в Москве и Московской области (в том числе 2 детские клиники, 2 клинические больницы и 3 клинико-диагностических центра), 12 клиник в регионах России, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес и 2 санатория. Общая площадь клиник "Медси" превышает 233 тыс кв. м. Ежегодно клиники "Медси" посещают около 8 млн человек. В "Медси" работают более 2000 врачей.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистый убыток ПАО АФК "Система" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составил 4.481 млрд руб. против прибыли 49.047 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль увеличились в 1.8 раза до 21.078 млрд руб. с 11.324 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4.489 млрд руб. против прибыли 51.733 млрд руб.



Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за 9 месяцев 2018 года составил 30.684 млрд руб. против прибыли 4.288 млрд руб. годом ранее. Скорректированная прибыль в доле АФК упала на 87.6% до 780 млн руб. с 6.286 млрд руб. Выручка увеличилась на 10.2% до 557.637 млрд руб. с 505.957 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 30.7% до 199.929 млрд руб. со 152.959 млрд руб., операционная прибыль - на 24.8% до 96.465 млрд руб. с 77.304 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"