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28/02/2019
10:28

Нефтяные котировки в среду подросли на фоне сохраняющейся поддержки со стороны сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и значительного снижения запасов нефти в США

Нефтяные котировки в среду подросли на фоне сохраняющейся поддержки со стороны сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и значительного снижения запасов нефти в США против консенсус-прогнозов аналитиков. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Игоря Галактионова.

Котировки сорта Brent постепенно подрастают, демонстрируя оптимизм участников рынка по поводу дальнейшей перспективы котировок. В настоящий момент ориентиром может выступить зона $68-69 за баррель. При этом, в случае появления существенного драйвера, цены вполне могут краткосрочно сформировать импульс в район $70.

В среду министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа к ОПЕК ослабить усилия по сокращению добычи нефти. "25 стран используют очень медленный и взвешенный подход. Как показала вторая половина прошлого года, мы заинтересованы в стабильности рынка в первую очередь", - сказал Фалих на конференции в Эр-Рияде в ответ на просьбу прокомментировать твит Трампа.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо на той же конференции заявил, что Трамп при желании может присоединиться к диалогу по балансированию спроса и предложения на нефтяном рынке.

В Ливии работники нефтяного месторождения Эль-Шарара готовы возобновить добычу с первоначальной отдачей 80 000 баррелей в сутки (б/с), но все еще ждут одобрения от государственной нефтяной компании NOC, сообщает Reuters со ссылкой на источник среди инженеров предприятия. "Нет никаких технических препятствий для возобновления производства. Вопрос в безопасности", - сказал представитель NOC.

В среду были опубликованы данные Управления энергетической информации США (EIA) по запасам нефти. На прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти снизились на 8.65 млн баррелей против ожидаемых аналитиками +2.84 млн баррелей. Всего запасы в США составили 445.9 млн баррелей.

Экспорт сырой нефти снизился за неделю на 248 000 б/с до 3.36 млн б/с. Объем импорта упал на 1.6 млн б/с - до уровня 5.9 млн б/с.

Помимо этого, товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 1.91 млн баррелей (прогноз 1.69 млн), коммерческие запасы дистиллятов снизились на 0.3 млн баррелей (прогноз 1.95 млн). Загрузка НПЗ выросла с 85.9% до 87.1%. Добыча нефти за прошлую неделю выросла до 12.1 млн б/с.

Нефтяные котировки отреагировали на статистику ростом, отыгрывая неожиданно высокое падение уровня запасов. Судя по данным, такая динамика связана со значительным снижением импорта и ростом загрузки НПЗ.

Тем не менее, добыча в США вновь выросла и с начала года прибавила уже 400 000 б/с. При сохранении таких высоких темпов роста эффект от сокращения добычи ОПЕК+ может быть нивелирован к началу III квартала, и цены могут вновь оказаться под давлением.

С утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на 0.27% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.

"AK&M" от 28.02.2019
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