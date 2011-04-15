Рубль демонстрирует сдержанное снижение

Российская валюта приблизилась к отметкам 66 в паре с долларом и 75 в паре с евро. Поводом для некоторого ослабления с начала недели стало снижение цен на нефть (-1.5% к текущему моменту) и возобновление санкционной риторики. Об этом говорится в обзоре Nordea.



В частности, накануне была опубликована анонсированная ранее обновлённая версия законопроекта DASKA. Кроме того, в Конгрессе прошли слушания по обеспечению безопасности выборных процессов, где в очередной раз упоминалось вмешательство России в выборы в США. Обсуждение санкционных инициатив активизировалось, но рубль пока довольно устойчив к данной риторике.



Реакция рубля на санкционные истории может усилиться, если озвученные инициативы перейдут в плоскость более конкретных обсуждений. Пока конкретные сроки рассмотрения санкционных инициатив не озвучены. В то же время определенную поддержку российской валюте накануне оказало успешное размещение облигаций федерального займа Минфином РФ.



Ведомству удалось разместить государственные бумаги общим объёмом 57.6 млрд руб., спрос на которые составил 75.7 млрд руб.



Сегодня рубль наряду с прочими валютами развивающихся рынков демонстрирует сдержанное снижение в основных валютных парах на фоне ухудшения риск-аппетита на глобальных площадках и повышения интереса к защитным активам. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 65.6-66.2.





"AK&M" от 28.02.2019